Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı IOM'nin Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülke içinde yerinden edilen 6,1 milyon kişi de dahil 13 milyon Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kuşatma altında ve ulaşılması zor bölgelerde 3 milyon Suriyelinin yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Millman, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da da 5,5 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığını kaydetti.

Joel Millman, ülkede iç savaştan etkilenen ve yerinden edilen 3 milyon kişi için uluslararası topluma 194 milyon dolarlık yeni fon sağlanması için çağrıda bulunarak, bu yolla 1 milyon kişiye barınak, 800 bin kişiye temiz su temini, 500 bin kişiye sağlık ve toplumsal koruma hizmetleri ile 35 bin çocuğun okula gidebilmesi için destek sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.