Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı. Parlamentoda 3’e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye 5 Türk kökenli milletvekili de “Evet” oyu verdi.

DENK PARTİSİ "RET" OYU VERDİ



Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Hollanda Meclisi’ne 4’ü kadın 7 Türk kökenli vekil bulunuyor.

Türk kökenli milletvekillerinden DENK Partisi’nden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile aynı partiye mensup Fas kökenli milletvekili asılsız “Ermeni soykırım” önergesine “ret” yönünde oy kullandılar.

"EVET" OYU VEREN TÜRK VEKİLLER



Başbakan Mark Rutte’nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nden Dilan Yeşilgöz, Yeşil Sol’dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, Sosyalist Parti’den Saadet Karabulut ile Cem Laçin asılsız “Ermeni soykırım” önergesine “Evet” yönünde oy kullanarak bir kez daha Türkiye karşıtı olduklarını gösterdiler.