Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye; Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın desteğini alan teröristlere üst üste darbeler vururken, bir yandan da Yunanistan’ın ucuz tahrikleriyle uğraşıyor.

Kardak kayalıklarına yaklaşmak isteyen Yunanlılar, Türk askerinin gidişiyle bölgeden kaçmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da gereken cevabın her zaman verileceğini ifade etmişti.

Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı, Yunan meclisinde de gerilimi yükseltti.





"GRİ BÖLGE KALMADI"



PASOK Milletvekili Dimitris Kremastinos, Dışişleri Bakanlığının NATO’dan karasuları hakkında net bir cevap almasını istedi.

Kremastinos’un bu soru önergesine Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrungalos cevap verdi.

Lozan Antlaşması’na güvenilmesi gerektiğini belirten Katrungalos, NATO’dan bilgi istenmesine gerek olmadığını belirterek, “Antlaşmayla bölgede gri bölge kalmadı. Bizim bundan şüphemiz yok. Bu konuda Yunan Meclisi’nde müzakere açılmasına gerek de yok.” diye konuştu.