Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeyh Temim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da yaşananların insanlık suçu olduğunu kaydederek, "Suriye rejiminin yoğun bombardımanı altındaki Guta'da sivillerin korunmasından uluslararası toplum sorumlu. Bundan kaçınılamaz." ifadelerini kullandı. Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırıları sürüyor. Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 5 günde ölenlerin sayısı 357'yi buldu.

Rejim, son 5 günde 22 sağlık merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldı. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti.



