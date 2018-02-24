Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk kökenlilerin kurduğu parti Alman Demokratlar Birliği, yaşama geçirecekleri Sofra adlı dernekte tüm dünya insanlarına hizmet vereceklerini açıkladı.

Almanya'da faaliyet gösteren Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) üyeleri, durumu olmayan vatandaşlar için dernek kuruyor.

'Tafel' adlı yoksullara yardım derneğinin ayrımcılığı körükleyen uygulamasından sonra, böyle bir karar aldıklarını belirten Alman Demokratlar Birliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TÜM DÜNYA İNSANLARINA

''Almanya çapında yoksullara gıda yardımı sağlayan ve kısacası 'Tafel' olarak adlandırılan yardım kuruluşunun Essen şubesinin müdürü skandal bir karara imza atarak, yabancılara yardım yasağı getirdi. Yasağı anında devreye sokan müdür bu kararı almasının sebebini 'Alman halkının yabancılardan korktuğunu ve bu yüzden yardım almaktan çekindikleri' şeklinde açıkladı. Bu duruma tepki gösteren Allianz Deutscher Demokraten üyeleri, ayrımcılık yapmadan durumu olmayan tüm vatandaşlar için dernek kurmaya karar verdi. Kuruluşumuz ‘Sofra e.V.’ hiçbir ayrım yapmadan tüm dünya insanlarına hizmet verecektir. Tüm insanları, şirketleri ve özellikle de Türk toplumunu güçlerinin yettiği kadar muhtaç insanlara yardıma davet ediyoruz. İş birliği yapmak isteyen tüm Lokanta ve şirketler bizimle irtibata geçebilirler.''