Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail deniz güçlerinin, Gazze sahilinde avlanan 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetleri'nin, Gazze'nin Vaha bölgesi açıklarında avlanan 2 balıkçıyı denizde beklemeye zorladığını, daha sonra gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, balıkçıların Aşdod limanına götürüldüğünü ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.