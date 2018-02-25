Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batıda bulunan Hubbaza petrol alanında 43 numaralı petrol kuyusunun korumalarına saldırı düzenlendiğini belirtti. Bunun, Irak hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girmesinden bu yana petrol sahalarında meydana gelen ilk saldırı olduğuna dikkati çeken Kamil, ''DEAŞ terör örgütü militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda iki polis öldü bir polis yaralandı. Bu saldırıların tekrarlanmaması için bölgenin daha iyi ve temkinli bir şekilde korunması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

Kerkük'ün güneyindeki dağlık ve kamışlık bölgelerde gizlenen DEAŞ militanlarının petrol alanları ve kuyularına yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını belirten Kamil, devletin en önemli gelir kaynağı olan petrolün çıkarıldığı alan ve kuyuların ciddi anlamda korunması gerektiğini aksi takdirde bu bölgelerin sürekli tehdit altında olacağını vurguladı.