Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan 2. Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen (99), 95 yıl sonra ülkeye kesin dönüş yaptı. İstanbul’da doğduğunu, 1923’te 4 yaşındayken Türkiye’den ailesiyle birlikte ayrıldığını belirten Lyoen “Fransa’da yaşamak için ailemle İstanbul’dan çıktık. Ben küçükken gitmek istemedim. 2 kız kardeşimle Fransa’da büyüdük. Annem, büyükannem, babam, 2 kardeşim vefat etti ve yalnız kaldım. Fransız birisiyle evlendim ve çalıştım. Uzun yıllar Arabistan Elçiliği’nde çalıştım. Fransız eşim de maalesef 3 yıl önce öldü. Yine yalnız kaldım” diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan Lyoen, şu ifadeleri kullandı: Hiç çocuğum olmadı. Çünkü 40 yaşında evlendim. Yeğenim Adile Hanım (Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars) benimle çok ilgilendi. O, olmasa vaziyetim çok kötü olurdu. Adile Hanım ‘Benimle Türkiye’ye gelir misin?’ dedi. Ben de hemen kabul ettim ve şimdi Adana’dayım ve çok memnunum. Memleketimi görmeyi çok istiyordum. Ölümüm bile kendi toprağımda olsun. Bizim bir mezarlığımız vardı. O mezarlıkta Hasan Hüsnü Paşa’nın mezarı vardı. Benim de o mezarlıkta yerim var. Çünkü Hasan Hüsnü Paşa, annesine, babasına, çocuklarına ve hizmetçilerine hep bu mezarlıkta yer ayırtmıştı. Sultan II. Abdülhamid soyundan gelen ve Lyoen’in yeğeni olan Osmanoğlu Tars da “Teyzem buraya gelince hayata döndü. Şimdi ikinci baharını yaşıyor. En büyük isteği Hasan Hüsnü Paşa Türbesi’nde gömülmek” dedi.