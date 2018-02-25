Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonda, YPG/PKK’lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen Nazlı (75) ve Şükrü Osman (90), Hasan Müslim (65) ve Hüseyin Şeh Bekir (64) Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Şükrü Osman, 5 yıl önce köylerini işgal eden YPG/PKK’lı teröristlerden birçoğunun, Türk askerlerinin geldiğini görünce kaçtığını söyledi. Teröristlerin kaçarken kendisi, eşi, eşinin kardeşi ve bir yakınlarını depoya hapsettiklerini vurgulayan Osman “Elimizi bağladıktan sonra etrafımıza patlayıcılar yerleştirdiler. Akşama doğru Türk askeri geldi ve bizi kurtardı. Bize yemek verdiler. Sonra da buraya getirdiler. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu. Şükrü Osman’ın eşi Nazlı Osman da 4 çocuğu olduğunu ve onların YPG/PKK’dan korktuğu için Türkiye’ye sığındığını dile getirdi. Türk askerlerinin köye geldiği haberini alınca teröristlerin kendilerini bir depoya kapattıklarını belirten Nazlı Osman “Eşim felçli. Hepimizi eve kapatıp gittiler, çok korktuk. Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Sonra askerlerden biri başını dizime koydu. Onu oğlum gibi sevdim. Saçlarını okşadım. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Sivillerin ayrılmasını beklediler

Afrin’de önceki gece teröristlere ağır darbeler indirildi. Afrin’e mühimmat ve terörist götüren 30-40 araçlık konvoydaki en kritik iki araç TSK tarafından vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmî internet sitesinden paylaştı. Kara propagandayı çürüten görüntülerde, TSK’nın konvoyu vurmak için sivillerin ayrılmasını beklediği görülüyor. Siviller ayrıldıktan sonra konvoydakiler imha ediliyor.