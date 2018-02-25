Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik’te yer alan bir habere göre; Suriye rejim güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak, "Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep’in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç’e girecek" dedi.

Menbiç, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Suriyeli Kürtlerin denetimindeki Afrin yönetimi, Türkiye'nin harekatına karşı Suriye rejiminin sınırlarını korumak için davet etmişti. Bunun ardından Suriye rejiminin saflarında savaşan bazı milis gruplarının Kürt güçlere destek vermek için Afrin’e girdiği haberleri yayılmıştı.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç ise Ağustos 2017'de omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu DSG tarafından DEAŞ'tan alınmıştı. Menbiç o zamandan beri DSG’nin denetiminde.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dâhil olmak üzere pek çok Türk yetkili, Afrin’deki operasyonun Menbiç'e genişletilebileceğini ve burasının ‘terör unsurlarından arındıracağını’ söylemişti.