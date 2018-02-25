Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFP'nin bir mahkeme yetkilisine dayandırdığı haberinde, DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan bir başka Türkiye vatandaşı kadına da ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde DEAŞ'ın elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; en az 560 kadının ve 600 çocuğun radikal olmak ya da DEAŞ'lıların akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor.

Ocak ayında Alman bir kadın DEAŞ'a lojistik destek verme suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Şubat ayı başında da yine bir Türk vatandaşı kadına idam cezası verilmişti.

AFP haberinde, uzmanların tahminlerine göre Irak'ta DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde 20 bin civarında kişinin bulunduğunu ancak bununla ilgili resmi verilerin bulunmadığını belirtti.

Irak'taki Terörle Mücadele Yasası, mahkemelere DEAŞ adına eylemlere karışmasalar dahi şüphelilerin üye olmak ya da yardım ve yataklık suçlamalarından idama cezasına çarptırılmalarına olanak tanıyor.