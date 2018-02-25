Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Hasret Seferov, 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Ermenilerin Rus ordusuyla ağır silah ve zırhlı araçlarla organize olmuş şekilde Hocalı'ya saldırdığını hatırlattı.

Seferov, Hocalı Katliamı gibi olaylarının yaşanmaması için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Azerbaycan, stratejik bölgedeki Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasını, burada havalimanı yaptırarak önemli nokta haline gelmişti. Ermenilerin halkın terk etmediği kasabayı kolay elde edemeyeceğini anlayan vampir ordusu, o gece kan içmeye karar verdi. Azerbaycan halkının yakın şehirleri boşaltacağını sandı. Azerbaycan 7 yıl içerisinde ona yakın kadim şehri ve kasabasını kaybetti."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ise "26 yıldır bağırarak Hocalı Katliamı'nı birilerinin duyması için uğraştıklarını" belirterek, "Hocalı'da katledilen 613 Azerbaycan Türkü arasında yaşlılar, kadınlar ve çocuklar vardı. İnsanlarımız zulme, vahşete ve işkencelere uğradı, hamile kadınların karnı yırtarak bebeklerini çıkartıldı." dedi.

Rusya'nın desteğiyle Hazar'dan Karadeniz'e olan coğrafyaya çeşitli ülkelerden Ermenilerin getirilerek yerleştirildiğini aktaran Guliyev, "Maksat Türk coğrafyasına, Azerbaycan ve Türkiye arasına bir Ermeni toplumunu yerleştirmekti. Maalesef bunları yaşadık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu "Hocalı Katliamı"na ilişkin bilgi verdi.

Programa, Guliyev ve Seferov'un yanı sıra AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ile çoğunluğu Azerbaycanlı çok sayıda öğrenci katıldı.