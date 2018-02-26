Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Berlusconi, kurucusu olduğu Canale 5 adlı televizyon kanalının "Domenica Live" programında gelecek pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin konuştu. Berlusconi, partisi Forza Italia'nın da içinde bulunduğu "merkez-sağ ittifakı"nın seçimi kazanarak iktidara geldiği takdirde, ülkede "cumhurbaşkanını halkın seçmesi için referanduma gidilmesi yönünde çalışacağını" söyledi.

Forza Italia'nın lideri Berlusconi, "Biz İtalyanların bizzat oy vererek, cumhurbaşkanını kendimiz seçmemizin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Berlusconi ayrıca gelecek pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin, "Anketlere göre, şimdiden yüzde 40 oy oranını aşmış durumdayız. Ama bu bizim için yeterli değil. Az bir çoğunlukla iktidara gelmekle güçlü bir çoğunluk elde edip gelmek arasında büyük fark var." diye konuştu.

İtalya'da 72 yılda 64 hükümet

İtalya'da cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 72 yıllık sürede, 64 hükümet kuruldu. Seçimlerde genellikle siyasi partilerin hiçbiri tek başına iktidar olacak oyu alamıyor. Bu da İtalya'da çok ortaklı ve kısa ömürlü hükümetlerin kurulmasına yol açıyor.

İtalya'da 2015 yılında Mecliste onaylanan "Italicum" adlı seçim yasasıyla, koalisyon dönemlerine son verilmek istenmişti. Söz konusu yasa, seçimlerde yüzde 40'ın üzerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde ödül sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile çoğunluğa sahip olmasını ve "hiçbir siyasi partinin yüzde 40'a erişememesi durumunda en çok oy alan iki parti arasında ikinci tur seçime gidilmesini" öngörüyordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen yıl, "Italicum" yasasının "hiçbir siyasi partinin yüzde 40'a erişememesi durumunda en çok oy alan iki parti arasında ikinci tur seçime gidilmesi" şeklindeki maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. AYM'nin aldığı bu karara göre, seçimlerde hiçbir parti yüzde 40 oy alamadığı takdirde, koalisyon hükümetleri dönemi devam edecek.