Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Irak Hizbullahı Sözcüsü Cafer el-Hüseyni yaptığı açıklamada Amerikan güçlerine karşı mücadele etmeye hazır olduklarını ifade etti. El-Hüseyni, ABD yönetiminin terör örgütü DEAŞ bahanesiyle ülkeyi işgal etmek istediğini öne sürdü.

Irak Hizbullahı Sözcüsü açıklamasında, "Biz hiçbir zaman ülkemizi bir kez daha işgal etmeye çalışan ABD'ye teslim olmayacağız. ABD'nin ülkemiz topraklarında asker bulundurmayı sürdürerek Irak üzerinde hakimiyet kurma çabalarına karşıyız. Amerikan güçleri, DEAŞ ile devam eden savaşı kullanarak Irak'ta kalmaya çalışıyor. Biz, DEAŞ karşısında cesurca tutum sergileyenleri ve ABD'nin hakimiyet kurma ve işgal planına karşı çıkanları destekliyoruz. DEAŞ ile mücadele yılları ABD'nin Irak'ı ve bölgeyi tekrar işgal etme planını açığa çıkardı. Biz her zaman hazırız ve vatanımızı ABD'nin planlarına karşı savunacağız" ifadelerini kullandı.