Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin haber ağı SANA'nın aktardığına göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İsrail yapımı mühimmat ve silahlar ele geçirildi. Edinilen bilgilerde DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda teröristlerin karargâh olarak kullandığı yapılarda çok sayıda İsrail yapımı mühimmat bulunduğu ifade edildi. Esad'a bağlı kaynaklar ayrıca, DEAŞ'ın çocukları bombalı eylemler için hazırladığı bir bölüm ortaya çıkartıldığını belirterek, bu bölümlerde küçük boyutlarda bombalı kemerler ve çocuk kimlikleri bulunduğunu söyledi.