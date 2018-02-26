Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Gutalı aktivistlerin hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Caferi'nin ortaya attığı yeni iddialara yer verildi.

Caferi, muhaliflerin 22 Şubat'ta Şam'daki Kızılay merkezini roketlerle vurduğunu ve Hasan Hac Hasan isimli tanınmış bir doktorun öldüğünü iddia etti.

Ancak Kızılay, vurulan merkezlerinin rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da yer alan Duma ve Haresta'da olduğunu duyurdu. Böylece rejimin kontrolündeki Kızılay, Caferi'nin iddiasını yalanlamış oldu.

Caferi'nin doktorun muhaliflerin saldırısında öldüğüne ilişkin iddiası da boş çıktı. Videoyu hazırlayan aktivistler, doktorun Şam'ın merkezindeki Rukneddin semtine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini, bu saldırının da muhaliflerin roketleriyle değil, rejime ait uçaklarla yapıldığını belirtti. Bölgedeki görgü tanıkları da bu bilgiyi doğruladı.

Zira saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir semt sakini, "Uçak yanlışlıkla vurdu." ifadesini kullandı.

Olay sonrasında semtteki 30 binanın aldığı hasar da bunun uçak saldırısı olduğunu kanıtlıyor.

Videoyu hazırlayan aktivistler, rejimin bu saldırıyı kasten yaparak muhalifleri suçlamayı ve kendi katliamlarını meşrulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Rejimin yalan makinesi

Caferi, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana rejimin "yalan makinesi" görevini üstleniyor. Esad rejiminin BM temsilcisi Beşşar Caferi, gerçeği yansıtmayan iddiaları ve BM'deki manipülasyon çalışmalarıyla rejimi aklamaya, katliamlarını maskelemeye çalışıyor.

Caferi, rejimin 2013 yılında bin 400'den fazla sivilin öldürdüğü Doğu Guta kimyasal silah katliamını Fransız istihbaratının organize ettiğini öne sürmüştü.

2016'nın sonundaki Halep ablukası sırasında rejimin hava saldırısında ölen sivillerin cesetlerine ait bir fotoğrafı BM Genel Kurulunda gösteren Caferi, fotoğrafın muhaliflerin saldırısında ölen sivillere ait olduğunu iddia etmişti.

Suriye'de açlıktan ölümlerin başladığı Madaya'dan içler acısı görüntüler tüm dünyanın gündemine otururken, Caferi, rejimin çok uzun süre bölgeye insani yardım girişine izin vermemesini, "Madaya'da açlık yok." diyerek meşrulaştırmaya çalışmıştı.