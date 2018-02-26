Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanların durumunun ciddiyetine dikkati çekerek, Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerini kınadı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar hükümetine yerlerinden edilen kişilere ülkelerine dönmeleri için gerekli güvenli koşulları oluşturması çağrısında bulunuldu.

Arakan eyaletindeki durumun ciddiyetini koruduğu belirtilen açıklamada, "AB Konseyi, Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenen tecavüz ve cinayet dahil olmak üzere tüm sistematik insan hakları ihlallerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Konseyi'nin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye derhal Myanmar'a yönelik mevcut silah ve teçhizat ambargosu ve insan hakları ihlallerinden sorumlu üst düzey askeri yetkililere yönelik kısıtlayıcı tedbirleri genişletmesi için çağrıda bulunduğu da kaydedildi.