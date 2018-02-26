Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükûmet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için görüşmelerin devam ettiğini ancak şu ana kadar "somut bir adım" atılmadığını belirtti.

Dizayi, Erbil ve Bağdat arasında kördüğüm haline gelen petrol, bütçe ve memur maaşları sorunlarının çözümüne dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sürekli IKBY'deki memur maaşlarını ödemeye hazır olduğu yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Dizayi, şu ana kadar maaşların ödenmesi konusunda henüz pratikte somut bir adımın atılmadığını ifade etti.

IKBY'deki memur maaşları listelerinin incelenmesi için birkaç heyetin Bağdat'tan Erbil'e geldiğini söyleyen Dizayi, heyetteki yetkililerin maaş listesinin mercek altına alınmasından sonra maaşların gönderileceğini söylediğini ancak, bunun da gerçekleşmediğini dile getirdi.

Dizayi, Erbil yönetiminin, 25 Eylül'de gayrimeşru referandumu düzenlemesinden sonra Erbil ve Bağdat arasında zayıflayan ilişkilerin son durumuna dair, son birkaç ayda görüşme trafiğinin hızlandığını, ikili ilişkilerin normalleşmesinin tarafların çıkarına olacağını, hem Irak merkezi hükûmeti hem de IKBY'nin güçlü bir zeminde sorunları çözmeleri gerektiğini kaydetti.

Sözcü Dizayi, taraflar arasındaki sorunların çözümü için başvurulması gereken en iyi yolun da "federal anayasa" olduğunu vurgulayarak, bu vesileyle IKBY'nin siyasi, mali ve idari haklarını elde edebileceğini ifade etti.

Kerkük petrolü sorunu

IKBY'nin 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kerkük'teki Bay Hasan ve Havana Petrol Kuyularının, 16 Ekim'de Irak merkezi hükûmetinin düzenlediği askeri operasyon sonrası Bağdat'ın denetimine geçtiğini hatırlatan Dizayi, oradaki kuyulardan günlük yaklaşık 350 bin varil petrol ihracatının da durduğunu belirtti.

Dizayi, Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan ham petrolün kendi boru hattı ile Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na sevk edilmesi teklifini Bağdat'ta götürdüklerini ancak henüz bir cevap alamadıklarını da sözlerine ekledi.