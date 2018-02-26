Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, düzenlediği basın toplantısında, "Terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri kent için hala tehdit teşkil ediyor.'' dedi.

Kent merkezinde son dönemlerde gerçekleştirilen intihar saldırısı ve güneydeki petrol alanlarına yönelik saldırılarda DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini kullandığını belirten Saadi, ''Askeri anlamda bitse de terör örgütü DEAŞ hala lokal çapta saldırı düzenleyecek kabiliyete sahip. Güçlü istihbarat ekiplerimizle bu uyuyan hücrelerin hareketlerini takip ediyoruz.'' diye konuştu.

"Kerkük'ü terk etmeyeceğiz"

Komutan Saadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından kendilerine yeni bir talimat gelene kadar Kerkük'ü terk etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

''Kerkük'ün güvenliğini iyi bir şekilde sağlamak için iki alay yedek gücümüz var. Bağdat'a gelecek üç alay ise kentin güneyindeki terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına düzenleyeceğimiz olası bir operasyonda bize destek güç görevini yapacak."

Saadi ayrıca, kentin güney sınırlarını da takviye ekiplerle güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.