Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için de söz konusu insani koridor kullanılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'daki durumu istişare etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yarından itibaren her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların duracağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Doğu Guta için oluşturulacak insani koridorun sivillerin tahliyesinde de kullanılacağını belirtti.

Şoygu insani koridorun oluşturulacağı yerin detaylarının ise sonra açıklanacağını vurguladı.

SURİYE'DE 1 AY ATEŞKES KARARI

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, insani yardımların Suriye genelinde ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.