Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin (AB), Esad rejiminin yeni göreve atadığı endüstri ve enformasyon bakanlarını mevcut yaptırım listesine aldığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan insanlık krizine destek verdikleri için rejim tarafından ocak ayında atanan Endüstri Bakanı Muhammed Mazin Ali Yusuf ve Enformasyon Bakanı İmad Abdullah Sara'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Son alınan kararla AB'nin, Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu oldukları, rejimi destekledikleri veya rejimden fayda sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 257'ye ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurdu.

Yaptırımların 1 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.