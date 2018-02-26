Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç savaş ülkesi Suriye'de dakikalar önce Rusya tarafından Doğu Guta için günlük beş saat ateşkes ilan edilirken, Şam yakınlarından gelen bir fotoğraf dünyayı şoka uğrattı.

2S1 Gvozdika model bir Rus tankı, Doğu Guta'ya doğru ilerleyen bir tırı ezdi.

Yerel kaynaklar, yardım tırında can kayıpları olduğunu bildiriyor.

Olayın gerçekleştiği Bağdat Köprüsü, Şam'ın kuzeydoğusunda yer alıyor.

Muhaliflerin elindeki Doğu Guta, bir haftayı aşkın bir süredir rejim ve Rus uçakları tarafından yoğun bombardımana tutuluyor. 500'den fazla can kaybının olduğu bölge için hafta sonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararı çıkmıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün akşama doğru yerel saatle sabah 09.00 ila -14.00 saatleri arasında saldırıların duracağını açıkladı.

400 binden fazla muhalifin yaşadığı Şam yakınlarındaki Doğu Guta, yıllardır rejim güçlerinin kuşatması altında.