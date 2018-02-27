Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 6. Muhammed'in geçen cumartesi günü kalp ritminde bozukluk yaşadığı ve tetkiklerinde de ritim bozukluğunun ortaya çıktığı ifade edildi. Fas Kralı'nın Paris'te bir klinikte ameliyat edildiği duyurulan açıklamada, ritim bozukluğunun ortadan kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, Kral'ın bir süre istirahat ettikten sonra rutin çalışmalarına geri döneceği bilgisi paylaşıldı.