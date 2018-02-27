Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Suriye'deki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sanders, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından geçen cumartesi günü alınan Suriye genelinde "insani ateşkes" kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor."

Sanders, Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin yeniden saldırı düzenleme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Sözcü, bu soru üzerine, "Başkan (Trump), Esed rejimine karşı zaten daha önce uyarı yaptı. Bu mesajı aynen koruyoruz. Saldırıların derhal durması gerektiğini söylüyorsak kastımız tam olarak budur ancak spesifik adımlar anlamında ne yapacağımızı buradan açıklayacak değilim. Suriye rejiminin bunu ciddiye alması gerekir." yorumunu yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde 24 Şubat'ta, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı. Oy birliğiyle alınan bu kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Kuzey Kore ile diplomatik müzakere umutları

Öte yandan Sözcü Sanders, Kuzey Kore ile son dönemde artan diplomatik müzakere umutlarına ilişkin bir soruya, "Kuzey Kore'nin müzakerelere açık olduğunu söylemesi güzel ancak açıkça belirtmek isterim ki Kuzey Kore ile yapılacak herhangi bir müzakerenin sonucu 'nükleerden arındırma' olmalıdır. O zamana kadar ABD ve dünya kamuoyu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının çıkmaz sokak olduğunu bilmeli." cevabını verdi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki kış olimpiyatlarının kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, dün, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti.