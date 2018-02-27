Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öztürk, 20 Şubat’ta kaldığı otelde kahvaltı yaptıkları sırada eşi E. Öztürk ile birlikte 8-10 kişi tarafından alıkonuldu. Kadın bir gün sonra bırakılırken, iş adamından 1 haftadır haber yok. Çiftin, CIA ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat elemanları tarafından gözaltına alındığı, iş adamının Abu Dabi’deki Amerikan El-Zafra Hava Üssü’nde tutulduğu iddia edildi. Kocasının hayatından endişe duyan E. Öztürk “Gelen kişiler resmî değildi, üzerlerinde yöresel kıyafetler vardı. Bir an önce ailesine dönmesini bekliyorum” dedi.