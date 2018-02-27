Öztürk, 20 Şubat’ta kaldığı otelde kahvaltı yaptıkları sırada eşi E. Öztürk ile birlikte 8-10 kişi tarafından alıkonuldu. Kadın bir gün sonra bırakılırken, iş adamından 1 haftadır haber yok. Çiftin, CIA ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat elemanları tarafından gözaltına alındığı, iş adamının Abu Dabi’deki Amerikan El-Zafra Hava Üssü’nde tutulduğu iddia edildi. Kocasının hayatından endişe duyan E. Öztürk “Gelen kişiler resmî değildi, üzerlerinde yöresel kıyafetler vardı. Bir an önce ailesine dönmesini bekliyorum” dedi.
Türk iş adamı CIA ve BAE tarafından alıkonuldu
27.02.2018 - 03:06 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye ve Irak’taki yardım faaliyetleriyle bilinen işadamı Mehmet Ali Öztürk, geçtiğimiz günlerde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle birlikte Dubai’ye gitti.
Etiketler : mehmet ali öztürk,
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