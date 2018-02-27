ABD'nin CNN televizyon kanalına konuşan 63 yaşındaki diplomat Joseph Yun, istifasını Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a sunduğunu duyurdu. Tillerson'ın "üzülerek" istifa mektubunu kabul ettiğini belirten Yun, "Kararı tamamen kendim verdim." dedi. Joseph Yun, 2016 yılının ekim ayında eski Başkan Barack Obama tarafından bu göreve atanmıştı. Ayrıca Yun, geçen sene haziran ayında, Kuzey Kore'de yaklaşık 15 ay tutuklu kalan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in serbest bırakılmasında önemli rol oynamıştı.
ABD'de kritik istifa!
27.02.2018 - 08:05 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu üst düzey diplomatı gelecek hafta sonu itibarıyla görevi bırakacağını açıkladı.
Etiketler : abd,kuzey kore,istifa,
546687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/546687.aspx
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