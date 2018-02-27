Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Nauert, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarına değindi. "Suriye rejimi, Rus ve İranlı destekçileriyle Doğu Guta'da saldırılara devam ediyor." ifadesini kullanan Nauert, saldırıların BMGK kararına rağmen yapıldığına dikkati çekti.

Sözcü, paylaşımlarında şunları kaydetti: "Rejim teröristlerle savaştığını iddia ediyor fakat hava saldırılarıyla, top atışlarıyla ve yerden saldırılarla yüz binlerce sivil insanı terörize ediyor. Rejimin klor gazı kullanması sivil halkın durumunu daha da beter bir hale getiriyor. Rusya istemesi durumunda BMGK ateşkes kararı gereği bu saldırıları durdurabilecek etkiye sahip. ABD bu saldırıların bir an önce son bulması ve insani yardımların acil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması çağrısını yapıyor."