Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 39. gününe girdi. Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak için operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, Türkiye sınırındaki teröristleri etkisiz hale getirerek haritada hilal oluşturdu.

Türk askeri, bölgedeki teröristlere ağır darbelere vurmaya devam ederken Avrupa Birliği'nden konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

"BEN VE AB BAKANLARI ENDİŞELİYİZ"

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gazetecilerden birinin TSK’nin Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonu hakkındaki sorusuna şu ceabı verdi: "Biz daha önce bu konu hakkında endişe duyduğumuz açıkladık."

GERGİNLİK AZALTILMALI

Mogherini, şöyle devam etti: "Ben ve AB Dışişleri Bakanları, Suriye’nin dört bir yanında askeri operasyonların başta Suriye hükümeti ve destekçileri olmak üzere çeşitli aktörler tarafından yoğunlaşmasından dolayı oldukça endişeliyiz. Astana sürecinde garantör ülke olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin özellikle Suriye’de gerginliğin artması değil azaltılması yönünde özel sorumlulukları var."