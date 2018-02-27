Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Esad rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına rağmen Doğu Guta'ya yine saldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını duyurmuş, Kremlin'den yapılan açıklamada ise Suriye ordusunun da geçici ateşkese uyacağı belirtilmişti.



RUSYA MUHALİFLERİ SORUMLU TUTTU

Doğu Guta'da saldırı haberlerinin gelmesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, saldırılardan muhalifleri sorumlu tutarken, "Doğu Guta'da insani koridor top ateşine tutuluyor. Muhaliflerin top ateşi nedeniyle siviller Doğu Guta'dan ayrılamıyor" açıklamasında bulundu.

MUHALİFLERDEN RUSYA'YA YALANLAMA

Rusya'nın saldırılardan muhalifleri sorumlu tutan açıklamasına Ceyş'ul İslam örgütünden yanıt geldi. Reuters haber ajansına göre bölge sorumluları, muhaliflerin insani koridoru bombaladığı iddialarını reddetti.

PUTİN TALİMAT VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.





BMGK: EN AZ BİR AY İNSANİ ATEŞKES

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.







ÇATIŞMALAR 30 GÜN DURSUN TALEBİ

Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.







SİVİL KATLİAMINDA RUS PARMAĞI

Suriyeli muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da büyük bir sivil katliamı yaşanıyor. Suriye ordusuna bağlı uçak ve helikopterler yüzbinlerce sivilin yaşadığı bölgeye yıllardır bomba yağdırıyor. İnsani yardım kuruluşları Rus uçaklarının da hava saldırılarına katıldığını ifade ediyor.





ERZAK YOK, ACİL TAHLİYE ŞART!

Siviller yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor. Bölgedeki çok sayıda yaralının acilen tahliyesi gerekiyor.

YERYÜZÜNDEKİ 'CEHENNEM'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta için "yeryüzündeki cehennem" ifadelerini kullanıyor.





ÖLÜ SAYISI 550'Yİ AŞTI

BM Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına rağmen bölgede saldırılar devam ediyordu. Geçen haftadan beri hayatını kaybeden sivillerin sayısı 550'yi aşmıştı.







AİLELERE YEMEK YARDIMI BAŞLADI

Suriye'de rejim zulmüne maruz kalan ve ateşkesin ilan edildiği Doğu Guta bölgesinde İnsani Yardım Vakfı yemek yardımına başladı.







İHH'DAN YEMEK YARDIMI HAMLESİ

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesine insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Binlerce sivilin Doğu Guta’da saldırılar nedeniyle zor günler yaşadıklarını anımsatan Tosun, ''Kuveyt Kızılayı ile çalışmalar yürütüyoruz. Bölgedeki ailelerin sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 8 bin 800 ekmek, 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına başlandı.'' dedi.