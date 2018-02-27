Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya, bahara sayılı günler kala İskandinav soğuklarıyla boğuşuyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının gündüz eksi 13 civarında seyrettiği ülkede hissedilen sıcaklık ise eksi 26. Birkaç gündür ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar, ölümleri de beraberinde getirdi. Soğuğun rekor düzeye çıktığı önceki gece, 5 kişi donarak hayatını kaybetti. Ülkede hafta sonundan bu yana donarak hayatını kaybeden kişi sayısı 12 olurken, Kasım ayından beri hipotermi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu.