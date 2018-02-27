Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin kanıtların ortaya çıkması halinde İngiltere’nin rejime karşı düzenlenen hava saldırılarına destek verebileceğini belirtti.

FRANSA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce rejime yönelik benzer bir tehditte bulunmuştu. Macron, Esad rejiminin Suriye’de sivillere yönelik kitlesel imha silahı kullanması durumunda saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

KİMYSAL SALDIRIDA 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Suriye’deki sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, rejimin Doğu Guta’daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu açıklamış ve bir çocuğun kimyasal saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

REJİM OPWC'YE RAĞMEN REDDEDİYOR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPWC) Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını doğrulamasına rağmen, Beşar Esad rejimi kimyasal silah kullandığını defalarca reddetti.