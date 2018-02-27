Çekya'nın başkenti Prag’da mahkemeye çıkarılan Salih Müslim serbest bırakıldı. Başkent Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim serbest bırakıldı.
SALİH MÜSLİM MAHKEMEYE BÖYLE GETİRİLMİŞTİ
Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslim, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.
TERÖR YANDAŞLARI GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.