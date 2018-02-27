Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, televizyon programının parçası olarak bir okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında ‘olumlu bir şok yaşatmak için’ ayında istifa ettiğini açıkladı.

Başbakanı Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklamıştı. İstifasını açıkladıktan sonra Fransa üzerinden ülkesine dönen Hariri, 22 Kasım’da istifasını askıya almıştı.



Hariri, aynı zamanda Arap zirvesine katılmak için Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.