Lübnan Başbakanı Saad Hariri, televizyon programının parçası olarak bir okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında ‘olumlu bir şok yaşatmak için’ ayında istifa ettiğini açıkladı.
Başbakanı Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklamıştı. İstifasını açıkladıktan sonra Fransa üzerinden ülkesine dönen Hariri, 22 Kasım’da istifasını askıya almıştı.
Hariri, aynı zamanda Arap zirvesine katılmak için Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.
'Şok yaşatmak için istifa ettim!'
27.02.2018 - 16:52 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstifa kararıyla kriz yaşatan Lübnan Başbakanı Saad Hariri görevine devam ediyor. Bir okul ziyaretinde konuşan Hariri 'olumlu bir şok yaşatmak için' istifa ettiğini söyledi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, televizyon programının parçası olarak bir okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında ‘olumlu bir şok yaşatmak için’ ayında istifa ettiğini açıkladı.
Etiketler : Lübnan,Saad Hariri,istifa,
546809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/546809.aspx
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