Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin tepkileri sonrası duruma ilişkin Çekya makamları, "Türkiye'nin Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde karar gözden geçirilecek. Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaları kabul etmiyoruz" açıklaması yaptı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından Çekya'ya tepki göstererek, "Çek mahkemesi onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEKYA'YA NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Türkiye'nin Çekya'ya nota verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, karar sonrası her türlü girişimde bulunulduğunu belirterek, "Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var. Teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. Salih Müslim'in de ensesindeyiz. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız" diye konuştu.

İADESİ İSTENMİŞTİ

Ankara, Salih Müslim'in yakalandığının duyulmasının ardından Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde harekete geçmişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamalarda Salih Müslim'in Çekya'dan iadesinin istendiğini bildirmişti.