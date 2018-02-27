Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştiren Votel, Afrin operasyonunun terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini ve DEAŞ karşıtı koalisyonun dikkatini dağıttığını öne sürdü.

ABD, TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini ısrarla görmezden gelerek terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında maskelemişti. Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Washington yönetimi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiği Türkiye'ye karşı ısrarla terör örgütü PYD/YPG'ye silah yardımı yapmayı sürdürüyor.