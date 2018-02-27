Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Hükûmet Sözcüsü Saad el-Hadisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(IKBY'deki) Havalimanlarından yurt dışı uçuşlarının askıya alınması durumunun kalkması için IKBY'nin anayasa maddelerine uyması ve merkezî yönetimin egemenlik yetkisinin söz konusu havalimanlarında uygulanmasına izin vermesi gerekiyor." dedi.

Uçuş yasağı konusunun çözümünün ayrıca Bağdat ile Erbil arasında havalimanları yönetimi konusunda da tam mutabakatın sağlanmasına bağlı olduğunu söyleyen Hadisi, "Diğer taraf (Erbil) çözüme katkı sunduğu takdirde uçuşlar normale dönecek." ifadelerini kullandı.

Tek sorun havalimanlarının güvenliğinin Bağdat'a teslim edilmemesi

Konuyla ilgili Bağdat ile Erbil arasında kurulan ortak komite çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini aktaran Hadisi, IKBY havalimanlarındaki gümrük meselesiyle pasaportlara giriş-çıkış damgasının vurulması ve yabancılar için oturum izni konularının merkezî yönetimin denetimine geçtiği bilgisini verdi.

IKBY havalimanları konusunda anlaşmazlık yaşanan tek noktanın buradaki güvenlik mekanizmasının Bağdat'a teslim edilmemesi olduğunun altını çizen Hadisi, şunları kaydetti:

"Bu iki havalimanındaki (Erbil ve Süleymaniye) güvenlik mekanizmasının merkezî yönetim tarafından yönetilmesini istiyoruz. Çünkü bu iki önemli havalimanı, Irak sınırları içerisinde bulunuyor. Sınır yönetimi de merkezî yönetimin yetkisi dâhilindedir. Havalimanları konusundaki güvenlik meselesi çözülünce oradaki uçuşlar (yurt dışı) da normal seyrine dönecek."