Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis üyesi Sadıki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’deki sivillere yönelik saldırıları kınadı.

"Suriyeli pilotlar" tabirini kullanan Sadıki, "Şam’ın merkezinde terörist gruplar tarafından sivillere yönelik saldırıları ve Şam’ın doğusunda Suriyeli pilotlar tarafından sivillere yapılan saldırıları kınıyorum." dedi.

Sadıki, Esed’i destekleyen İran’ın Suriye’deki rolüyle ilgili konulara değinmedi.

İranlı Sünni alim Mevlevi Abdulhamid de cuma hutbesinde "katliam" olarak nitelendirdiği Doğu Guta’daki saldırıları kınamıştı.

Abdulhamid, Doğu Guta’da yaşananları sert bir şekilde eleştirmiş ve "tüm insanlardan mazlumlar için dua etmesini" istemişti.

Ülkede dış politikayı lider Ali Hamaney'in tayin etmesi nedeniyle İran’da Esed rejimini açıktan eleştirebilen siyasetçi, aydın ve din adamlarının fazla olmaması kamuoyu önünde buna benzer çıkışlar dikkati çekiyor.

Ülkede Hamaney'in politikalarına muhalefet etmek rejime muhalefet etmek olarak kabul ediliyor.