Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde düzenlenen yürüyüşe katılan, memurlar ve UNRWA Okulları Öğrenci İşleri Veli Konseyi üyeleri, üzerinde "Mülteci olarak kalmayacağım, geri döneceğim", "Onura paha biçilmez" yazan pankartlar taşıdı.

UNRWA Memurlar Birliği Başkanı Emir el-Meshal AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteci çocukların da dünyadaki diğer çocuklar gibi onurlu bir eğitim hakkına sahip olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın, UNRWA'nın büyük tehlikede olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Mesahil, ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurması durumunda büyük bir insani felaket yaşanacağına, bu durumun da bölge barışını tehdit edeceğine dikkati çekti.

Mesahil BM yetkilileri ve üye ülkelerine, gelecekteki acil durumlar için UNRWA'ya sabit bir bütçe ayırma çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.