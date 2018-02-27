Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükûmetinin Düsseldorf kenti ve Baden-Württemberg eyalet hükûmetinin de Stuttgart kenti için dizel araçlara yasak getirilmemesi, bunun yerine ülke çapında bir düzenleme yapılması isteğiyle eyalet idare mahkemelerine yaptıkları şikayetleri değerlendirdi.

Bu eyaletlerdeki idare mahkemelerinin, çevrenin daha az kirletilmesi için dizel araçlara yasak getirilebileceği yönünde daha önce aldıkları kararları onaylayan Federal İdare Mahkemesi, eyalet hükûmetlerinin temyiz başvurularını geri çevirdi.

Dizel araçlara yasağın kademeli olarak getirilmesi gerektiğine işaret edilen mahkeme kararında, Stuttgart kentinde 1 Eylül 2018'den önce bir yasağın mümkün olamayacağı ifade edildi.

Kararda, zanaatkârlar gibi bazı kesimler için özel düzenlemelerin yapılması gerektiği, olası maddi kayıpların eyalet hükûmetleri tarafından karşılanmasının ise zorunlu olamayacağı kaydedildi.

Eyalet hükûmetleri, şehirlerde dizel araç yasağı getirilmesinin hukuki açıdan belirsizlikleri bulunduğunu, bu nedenle ülke çapında gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunurken Düsseldorf ve Stuttgart'taki idare mahkemeleri, çevrenin daha temiz tutulabilmesi için her türlü önlemin alınabileceğine, buna dizel araç yasağının da dahil olduğuna hükmetmişti.

Almanya'da 2010 yılında şehirlerdeki hava kirlilikleri için belirli bir sınır getirilmesine rağmen, birçok şehirde bu sınır aşılıyor. Federal Çevre Dairesi, şehirlerdeki hava kirliliğinin sebebinin yüzde 60'ını dizel araçlara bağlıyor.

Geçen hafta sonunda, Alman hükûmetinin, belirli karayollarında dizel araçlara yasak getirilebilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.