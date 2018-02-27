Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basında toplantısında, iki ülke arasında ekonomik alanda iyi ilişkilerin bulunduğunu ve bu ülkede yatırım yapan Alman şirketlerde 40 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Almanya olarak Sırbistan’ın Avrupa perspektifini desteklediklerini ifade eden Merkel, "Sırbistan’ın reformlar yolunda yaptığı ilerlemeleri etkileyici buluyoruz." dedi.

Merkel, hukuk devleti alanındaki reformlarda ve özellikle Kosova ile ilgili konuda ilerlemeler sağladığında Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başarıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.

Kosova ile ilgili beklentilerinin ne olduğuna ilişkin bir soruya da Merkel, bu konuda ne olacağını belirleyen kişinin kendisi olmadığını, inisiyatifin Sırbistan’dan gelmesi gerektiğini kaydetti.

"AB üyeliği konusunda önümüzde uzun bir yol var"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesinin AB üyeliği konusunda önlerinde uzun bir yolun olduğunu ve yapmaları gereken çok şeyin bulunduğunu söyledi. Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin bu konuda bir engel teşkil ettiğini bildiklerini ifade eden Vucic, Merkel ile bunu da ele aldıklarını belirtti.

Bu duruma yönelik "iki tarafından da kaybedeceği anlamına gelen bir uzlaşma" olabileceğini belirten Vucic, "Sırbistan, her şeyde tek kaybeden olamaz. Çünkü bunu Sırbistan halkı kabul edemez." dedi.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye yakınlaşmasında gösterdiği çabalardan dolayı Merkel’e teşekkür eden Vucic, kendisinin sığınmacı politikasını da övdü.

Vucic, Almanya ile Sırbistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.