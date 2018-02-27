Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında oldunu belirterek, "Kırım Tatarlarıyla yakın dayanışmamıza ve onların haklarını kazanmak için gösterdikleri barışçıl mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu kapsamında düzenlenen panelde Kırım Tatarlarının sorunları tartışıldı.

Rusya'nın 2014'te ilhakının ardından Kırım Yarımadası'nda yaşanan insan hakları ihlallerine dünyanın dikkatini çekmek için düzenlenen panele, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Darius Skusevicius, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve KTMM Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz konuşmacı olarak katıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Kyslytsya, Kırım Tatarlarına ve Ukrayna vatandaşlarına yapılan tüm baskı ve yıldırma politikalarının bir gün sona ereceğini belirterek, "Kırım'a bahar bir gün mutlaka gelecek." dedi.

Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Skusevicius, Rusya'nın BMGK'nın daimi üyesi olarak barışı muhafaza etmek yerine Kırım Tatarlarına acı, gözyaşı ve zulüm yaşattığını söyledi. Kırım Tatarlarının cinayet, zorla yerinden edilme ve işkenceye maruz kaldığını belirten Skusevicius, Rusya'nın sistematik olarak Kırım Tatarlarını baskı altında tuttuğunu ifade etti.

"Kırım'da vahim insan hakları ihlalleri"

OHCHR Yardımcısı Kate Gilmore ise Kırım'da hapis cezasına çarptırılan KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz'ün geçen yıl serbest bırakılmasından ve BM'deki panele katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gilmore, Rusya'nın 2014'teki işgalinden bu yana Kırım'daki insan haklarının "vahim şekilde" ihlal edildiğini tespit ettiklerini aktardı.

Kırım'daki Rusya'nın işlediği insan hakları ihlallerine ilişkin yeni rapor hazırladıklarını belirten Gilmore, raporu 21 Mart'ta Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda sunacaklarını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

KTMM Başkanı Çubarov da işgalin ardından "Kırım'ın Rusya'nın askeri bir platformu" haline geldiğini söyledi. Kendisinin ve KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz'ün sürgünden dolayı Özbekistan'da doğduğunu anımsatan Çubarov, Rusya'nın Kırım'daki yasa dışı ilhak etme sürecini sona erdirmeye davet etti.

Çiygöz de Rusya'nın yüzlerce Kırım Tatarını "boyun eğmedikleri için haksız yere hapse attığına" dikkata çekti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Çiygöz, mahkumların kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını dile getirdi.

Çiygöz, uluslararası toplumu Kırım'daki işkence ve diğer insan haklarının sona erdirilmesi için harekete geçmeye davet etti.

"Türkiye Kırım Tatarlarının yanında"

Panelde söz hakkı alan, Büyükelçi Koru, Türkiye'nin aslen Kırım Tatarı olan milyonlarca vatandaşına ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Yarımadadaki gelişmeleri özellikle Kırım Tatarlarının güvenliği ve refahı açısından yakından takip ediyoruz. Kırım Tatarlarının kendi anavatanlarında güvenlik ve ifade özgürlüğü için verdiği barışçıl mücadelenin yanındayız." dedi.

Koru, Kırım'ın ilhakının ardından ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığına ilişkin raporlar olduğunu belirterek, bu tür ihlallere acilen son verilmesi gerektiğini söyledi.

KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz ve İlmi Ümerov’un serbest bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Koru, şunları kaydetti:

"Biz bunu doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak görüyoruz. Kırım Tatarlarıyla yakın dayanışmamıza ve onların haklarını kazanmak için gösterdikleri barışçıl mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Kırım'daki tüm toplulukların hak ve menfaatlerinin korunduğundan emin olmak istiyoruz."

Koru da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Kırım sorununa ilişkin tüm taraflarla yakın iş birliğine ve gerektiğinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Panele pek çok ülkeden üst düzey diplomatlar katılırken, Avrupa Birliği de temsil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle serbest bırakılmıştı

Çiygöz, 26 Şubat 2014'te KTMM ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, geçen ay Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 16 Ağustos-15 Kasım 2017'de Ukrayna’da insan haklarının durumuna ilişkin raporunda, Kırım'da hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucunda serbest bırakıldıkları anımsatılmıştı.