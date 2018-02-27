Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'teki güvenlik açığına değinerek, kentteki güvenliği yakından takip ettiklerini söyledi.

Irak Başbakanı konuyla ilgili, "Kerkük'ün güvenliğine önem veriyoruz. Kerkük barışçıl yaşam kenti olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur maaşlarının ödenmesine ilişkin ise İbadi, "Bağdat'tan memurlarla ilgili verileri incelemek için Kürdistan bölgesine gönderdiğimiz komite çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçları yakında duyuracağız." diye konuştu.

İbadi, ülke topraklarının terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için çabalarının devam ettiğini anlatarak, Irak-Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını kaydetti.

Başbakan İbadi, mayıs ayında yapılacak genel seçimlerden sonra bazı gruplarla (Şii) en büyük meclis koalisyonunu kuracakları iddialarının da asılsız olduğunu savundu.