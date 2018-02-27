Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'deki ateşkesle ilgili konuştu. Nauert açıklamasında, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM)'de kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım" ifadesini kullandı.