Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'deki ateşkesle ilgili konuştu. Nauert açıklamasında, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM)'de kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım" ifadesini kullandı.
ABD'li sözcüden küstah Türkiye mesajı
27.02.2018 - 23:54 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'deki ateşkesle ilgili konuşmasında Türkiye'ye mesaj vermeye çalışarak BM tasarısını işaret etti.
Etiketler : abd,nauert,suriye,
546889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/546889.aspx
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