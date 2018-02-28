Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PKK/PYD’nin eski eş başkanlarından Salih Müslim, dün çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Çekya’nın skandal karara imza atmasında Avrupa Birliği’nin (AB) bu ülkeye uyguladığı baskının etkili olduğu belirtiliyor. Afrin’de terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nı karalamak ve Batı kamuoyunu yanıltmak amacıyla Avrupa ülkelerinde karış karış gezen teröristbaşı Salih Müslim, konferansa katıldığı Prag’da Türkiye’nin talebi üzerine pazar günü Interpol tarafından yakalanmıştı. Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü PKK/PYD’nin eski eş başkanlarından Müslim, dün hâkim karşına çıkarıldı. Müslim’in yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından serbest bırakıldığı duyuruldu. Türkiye, Müslim’in iadesi ve geçici tutuklama kararı için Çekya’ya dosya göndermişti. Dosyada, Müslim hakkında Türkiye’de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyordu. Avrupa ülkelerinde Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin algı operasyonu yürüten Müslim, daha önce Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Basın Kulübü’nde konferansa katılmış, İngiltere ve İsviçre’de parlamentonun misafiri olmuştu.



“ÇEKYA İADE ETMELİYDİ”

Kararını gazetemize değerlendiren bir diplomatik kaynak, Brüksel’in Prag’a baskı yaptığını ve bu baskının sonuç verdiğini belirterek şunları söyledi: Çekya, Salih Müslim’i iyi niyet kaydıyla Türkiye’ye iade etmeliydi. Diğer taraftan uluslararası ceza hukuku da mağdur olan devletin talebine göre teröristlerin iadesini öngörür. Çekya, NATO üyesi ve NATO’nun terörle mücadele ve stratejisi içerisinde de üye ülkelerinin birbirlerine terörle mücadele de destek olması esastır. Brüksel’in PKK/PYD’ye yönelik sempatisi belli. Tabii bir de son dönemde ilişkilerimizin gergin olduğu AB tarafı var. Çekya, AB üyesi ve Brüksel’den Salih Müslim’in serbest bırakılmasına yönelik baskılar geldi. Bu baskılar da maalesef sonuç verdi.”



BİGALI: İLİŞKİLERİMİZ OLUMSUZ ETKİLENİR

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı ise Müslim’in serbest bırakılması hakkında “Beklemediğimiz bir karardı. İkili ilişkilerimize ters bir karar almıştır Bu kararın temyizi yok. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir. Müslim, Çekya’dan çıkabilir” dedi.

BOZDAĞ: BU KARAR TERÖRE DESTEKTİR

Terör örgütü PKK/PYD’nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına Türkiye, sert tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır. Bu tür kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konuda Türkiye’ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de AB üyesi ülkelerin ya da ABD’nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır?” dedi.



Çekya’ya nota verdik

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar” diye tepki gösterdi. Mahkemenin Müslim’i AB sınırları dışına çıkmama şartıyla serbest bıraktığını belirten Çavuşoğlu “İade talebinde bulunduk fakat mahkeme böyle bir karar verdi. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Sadece Müslim değil, teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.



GÜL: TELAFİ BEKLİYORUZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatanın telafisini bekliyoruz. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz” dedi. Gül, Interpol nezdinde girişimlerin sürdürüleceğini söyledi.