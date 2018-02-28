Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Ukrayna arasında askerî ve teknik iş birliği konusundaki görüşmelerin 2016 yılında ABD tarafından engellendiği ileri sürüldü. Ukrayna haber ajansı OPK'ya konuşan Ukraynalı bir kaynak, "Kiev ve Ankara askerî ve teknik iş birliği konusunda aktif görüşmeler yaptı. Ortak füze, uçak ve hassas silahlara karşı savunma sistemlerinin üretimi konusunda anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Ancak ABD bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktı. Çünkü ABD, Türkiye'nin kontrolsüz güçlenmesinden korktu. ABD daha önce de yeni füze savunma sistemi Thunder-2'nin testinden dolayı rahatsız olduğunu iletmişti. ABD'nin tavrından sonra Ukrayna-Türkiye ortak projesi uygulanamadı" diye konuştu.



İki ülke arasında askeri konularda işbirliği görüşmelerinin tekrar başladığını belirten ajans, 2017 yılının ekim ayında iki ülkenin cumhurbaşkanının girişimleri sonucu ASELSAN ile Spetstechnoexport arasında 43,6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını hatırlattı.