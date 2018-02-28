Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Guta’da bulunan gerginliği azaltma bölgesinden sorumlu Rus General Viktor Pankov, saat 09.00 itibarıyla sivillerin çıkabilmesi için insani koridor açtıklarını söyledi. Pankov "Vafidin yakınlarında açılan koridor, militanların bulunduğu bölgeden yoğun top ateşine maruz kaldı. Siviller bölgeyi terk edemedi” dedi. Bölgede bulunan muhalifler ise, söz konusu bölge yakınlarında kendilerinin saldırı düzenlemediğini açıkladı. Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejim ateşkes saatlerinde de saldırmaya devam etti. Duma, Cisrin, Beyt Sava ve Merc bölgelerine yapılan topçu atışlarında 5 sivil daha hayatını kaybetti.