Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent ile Anhui, Hubey, Ciangsu, Ciangşi, Guicou eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına kadar düşeceğini bildirdi. Hızlı kalkınma ve sanayileşme sebebiyle Çin’deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin kaynaklanan kalp ve akciğer hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor.