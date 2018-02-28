Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent ile Anhui, Hubey, Ciangsu, Ciangşi, Guicou eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına kadar düşeceğini bildirdi. Hızlı kalkınma ve sanayileşme sebebiyle Çin’deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin kaynaklanan kalp ve akciğer hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor.
Doğuda turuncu alarm ilan edildi
28.02.2018 - 08:31 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 08:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de yoğun hava kirliliği sebebiyle başkent Pekin’de sarı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde ise turuncu alarm verildi.
Etiketler : çin,hava kirliliği,
546941 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/546941.aspx
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