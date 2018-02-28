Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Ülkenin ismi ile ulusun kimliğinin korunması" için birçok sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoya katılanlar, "Bir ismimiz var", "İsmimizi vermeyiz", "Yunanistan ırkçılığı durdur" yazılı pankartlar ile meclis binasına doğru yürüdü.

Burada taleplerini ileten gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istedi.

Protestoyu düzenleyen kuruluşlar arasında yer alan Dünya Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki "isim sorunu" ile ilgili müzakerelerin sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı Yasası ile Bulgaristan ile varılan İyi Komşuluk Anlaşması'nın geri çekilmesi ve 27 Nisan meclis olaylarından gözaltına alınarak mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

İsim ile ilgili herhangi bir referandumu kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hükümetten ismin değiştirilmesi niyetinden vazgeçmesini istedi.

Taleplerini cumhurbaşkanı, meclis, hükümet ve ülkedeki tüm yabancı büyükelçiliklere ileteceklerini ifade eden protestocular, hükümetin taleplerini kabul etmemesi halinde meclisin dağılması ve olağanüstü genel seçimlerin düzenlenmesini istedi.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.