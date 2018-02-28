Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi olan kıdemli diplomat Joseph Yun'un, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore nükleer krizinin, ABD'nin koşulları kabul edilmedikçe görüşmeler yoluyla çözümünü reddetmesinden birkaç saat sonra, emekliliğini istediği açıklandı.

ABD KUZEY KORE TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore asıllı Amerikalı diplomatın Cuma günü görevinden ayrılacağı bildirildi.

Pyongyang ile müzakere yoluyla çözüme ulaşmayı savunan Yun, 2016 yılında önceki başkan Barack Obama döneminde geldiği görevinde, ülkesinin Kuzey Kore ile doğrudan temasını içeren sessiz bir diplomasi yürütüyordu.

Yun'un ayrılmasından sonra dışişleri bakanlığında Kuzey Kore ile irtibat kurabilecek bir isim bulunmuyor. Halbuki Kuzey Kore son günlerde, kış olimpiyatları nedeniyle Güney Kore ile sağladığı yakınlaşmanın ardından, ABD ile görüşmelere girmeye hazır olduğunu belirten adımlar atmıştı.

BEYAZ SARAY İLE DIŞİŞLERİ ARASINDA ÇEKİŞME

Yun'un Kuzey Kore ile temas yetkisinin, Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki çekişmenin kurbanı olduğunu düşünülüyor.

Üst düzey bir Güney Koreli yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, "Yun, Beyaz Saray'ın Kuzey Kore'ye karşı sert yaklaşımını başından beri benimsemiyordu" dedi.

Ancak dışişleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Pyongyang'a karşı sürdürülen "azami baskı" politikasının sonuç vermekte olduğunu söyledi.

Sözcü, "Bir kişi emekli olmak istiyorsa bu yüzden politikamız değişmez" dedi.

Yun'un 32 yıllık dışişleri görevinden ayrılmasıyla, Kuzey Kore konusunda ikinci önemli bir mevki boşalmış olacak.

ABD'nin Güney Kore büyükelçiliğine de bir yıldır atama yapılmadı.