Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'li militanlara verilen patlayıcı eğitiminin fotoğraflarını paylaştı.

ABD makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini ısrarla görmezden gelerek PYD/YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında maskelemişti. Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Washington yönetimi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiği Türkiye'ye karşı kullanılmasına rağmen ısrarla terör örgütüne silah yardımı yapmayı sürdürüyor.